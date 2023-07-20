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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Politika Haberler

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