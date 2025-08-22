Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Özel uçak DAP-TC ile 16.45 sıralarında Ercan Havaalanı'na gelen Yılmaz'ı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı. Cevdet Yılmaz, bugünkü temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Üstel, hükümet ortaklarının da katılımıyla Karpaz bölgesindeki köyleri ziyaret edip, vatandaşla buluşacak.

Yılmaz yarın da Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenecek e-devlet mobil uygulama lansmanına katılacak. Yılmaz'ın, ziyaret kapsamında bir dizi temas ve toplantı yapması öngörülüyor. - LEFKOŞA