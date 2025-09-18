Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan temasları kapsamında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesine (KTMÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye 12. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni (KTMÜ) ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret sırasında KTMÜ Rektörü Alparslan Ceylan, bazı diplomatlar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Ellerinde Türk devletleri bayraklarını taşıyan ve geleneksel kıyafetler giyen öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren Yılmaz ve beraberindeki heyet için öğrenciler milli çalgı komuz eşliğinde Kırgız ezgileri seslendirdi. Rektörlük binasını gezerek, ziyaret defterine imzalayan Yılmaz, üniversite senato üyeleri ve yönetimi ile bir araya geldi.

KTMÜ rektörlüğünce resim hediye edilen Yılmaz, üniversiteden öğrencilerin alkışlarıyla uğurlandı. - BİŞKEK