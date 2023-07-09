Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, komutanlıkta yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve Mehmetçik ile yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yetkililerden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Yılmaz, daha sonra Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.