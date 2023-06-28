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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakma Olayını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakma Olayını Lanetledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'te bir caminin önünde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma olayını lanetleyerek, bu provokasyonları yapanların ve seyirci kalanların kaybedeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

Stockholm İsveç Politika Haberler

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