Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İşçi Sendikalarıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işçi sendikalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında görüş ve önerilerini dinlemek üzere işçi sendikalarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin meselelerini ve çalışan kesimin meselelerini görüşme imkanı bulduklarını söyledi. Toplantının ana gayesinin Eylül ayında paylaşılacak OVP ilgili fikirleri almak ve bunu programa yansıtmak olduğunu ifade eden Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde işveren kesimlerle toplantı yapmıştık. Memur sendikalarıyla görüşmelerimiz ve yazılı raporlar oldu. İşçi kesimin en önde gelen sendikaların temsilcilerinden görüşlerini dinledik. Toplantılarımız yapısal olarak Türkiye'nin neler yapmasına ilişkin görüşleri aldık. Bir eşikte bulunuyoruz. Üst orta grubuna yükselmiş bir ülkeyiz son 20 yılda. Alt orta grubundan terfi etti Türkiye. Asıl hedefimiz yüksek gelirli, yüksek insani ülkeler arasına girmek. Bunu da tüm toplumsal kesimlerin katkısıyla akıl ve alın teriyle yapmak durumundayız. Bu anlayış içerisinde istişarelerimizi sürdürüyoruz."

Toplantıya ilişkin ana başlıklar hakkında konuşan Yılmaz, "Bütün sendikalarımız katılım mekanizmaları üzerinde çok durdular. Sendikalar örgütlenme ve katılım konusunda ortak bir görüşleri oldu. Daha fazla istişare, bu platformların daha etkin çalıştırılması hakkında genel talep ortaya kondu. Sadece sendikal alanda değil tüm alanlarda daha fazla demokratik standartlarının yükseltilmesi, yeni bir anayasayla, yeni bir toplumsal sözleşmeyle Türkiye'nin standartlarının daha fazla geliştirilmesi hususunda bir genel anlayış birliği var. Kayıt dışılık konusu toplantıda gündeme gelen bir başlık oldu. Vergi reformu, vergi düzenlemelerin daha yüksek standartlara ulaştırılması özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin daha iyiye doğru değiştirilmesine ilişkin bir genel beklenti var. İş dünyasının da bu konuda bir beklentisi var. Sosyal adalet vurgusu bugünkü toplantıda yapıldı. Buna biz de katılıyoruz. Bir taraftan ekonomimizi yükseltmek ama diğer taraftan da insanımızın refahı için yapıyoruz. Büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün yörelerine dağıtacak bir şekilde hareket etme fikri belirtildi. Bu çerçevede tasarruf israfın önlenmesi, üretken yapıların desteklenmesi ve Türkiye'nin kalkınmakta olan ülkenin kaynaklarını daha etkili, verimli kullanması konusunda mutabık kaldık. Deprem sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bu büyük felaketle ilgili toplumsal dayanışmanın altını çizmiş oldular. Çeşitli boyutlarıyla deprem rehabilitasyonu üzerinde durdular. Depremi unutmamız gerektiğini ve hep dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini belirttiler. Çalışma hayatının daha güvenceli devam etmesi konusunda çeşitli fikirlerini ifade ettiler" diye konuştu. - ANKARA