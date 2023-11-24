Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe maratonu sona erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe ve kesin hesap sunumlarıyla başlayan 36 günlük bütçe maratonu sona erdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde toplam 21 birleşim ve 70 oturumda yaklaşık 218 saat mesai yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe ve kesin hesap sunumlarıyla 20 Ekim'de başlayan 36 günlük bütçe maratonu sona erdi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe ve kesin hesap sunumlarıyla başlayan bütçe maratonu, bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile son buldu. Bütçe görüşmeleri, bundan sonra TBMM Genel Kurul aşamasında devam edecek. 36 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim ve 70 oturumda yaklaşık 218 saat mesai yapıldı. Bu görüşmelerde komisyon üyeleri dahil TBMM'deki milletvekillerinin yüzde 44,2'sine tekabül eden 265 milletvekilinin toplam bin 116 söz talebi karşılandı. - ANKARA