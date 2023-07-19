Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı'ya başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı teyzemizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika