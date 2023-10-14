Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gazze'deki İzolasyon Uluslararası Hukuka Aykırıdır

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Filistin arasındaki gerilimine değinerek, " Gazze'de yaşayan toplumun izole edilmesi, en temel haklarından; sudan, gıdadan, elektrikten mahrum bırakılması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van YYÜ 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, akademik başarı kadar ahlaki ve insani değerleri içselleştirmek ve bu değerleri özümsemenin de önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Dünyanın dört bir yanında çatışmaların yaşandığı, küresel adaletin olmadığı günümüz dünyasında bu değerler her türlü kıymetin üzerindedir" dedi.

Konuşmasında İsrail ve Filistin gerilimine değinen Yılmaz, "İsrail ve Filistin bağlamında yaşanan insani dramın sonuçları ortada. Biz Türkiye olarak tek bir masumun burnunun kanamasını dahi istemeyiz. İsrail'in süregiden işgali, Gazze'deki yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağır hale getirdi. Son saldırılar durumun vehametini artırmış durumda. Camilerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması kabul edilemez. Gazze'de yaşayan toplumun izole edilmesi, en temel haklarından; sudan, gıdadan, elektrikten mahrum bırakılması uluslararası hukuka aykırıdır. Buna sessiz kalanları da ibretle takip ediyoruz. 2,5 milyonluk Gazze halkının göçe zorlanıyor olmasının da insan haklarında yeri yoktur. Milyonlarca sivil, kadınıyla çocuğuyla açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken bölgeye insani yardımların kesilmesi sözün bittiği yerdir. Yardımların kesilmesi gibi adımlar, mevcut çatışmaların zaten mağdur ettiği sivillerin daha fazla acı çekmesine yol açacaktır. Orantısız saldırılar durumu daha da çıkmaza sürükleyecektir. Tırmanmanın yayılmadan kontrol altına alınması samimi temennimizdir. Tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmaları önemli. Çatışmaların durmasını teminen temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız, yaptığı görüşmelerde bu ilkeli tutumuzu ve itidal çağrımızı ifade ediyor. Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu ifade ettik. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine biliyoruz. Bu süreçte Filistinli mülteciler başta olmak üzere Filistin halkına yönelik yardımların devam etmesi kritik öneme sahip. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerini; ilaçtan dayanıklı gıdaya, konserveden çocuk bezine kadar göndermeye başladık. Bazı ülkeler bölgede tansiyonu daha da yükseltecek agresif hamleler peşindeyken biz Türkiye olarak yine bize yakışanı yaptık. Çatışmaların ve acıların sonlandırılması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Program, Fotoğraf Sanatçısı Murat Cacim tarafından açılan kişisel fotoğraf serginin gezilmesi ile sona erdi. - VAN