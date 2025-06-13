Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep Valiliğini Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette valiliği ziyaret etti ve şehirdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere şehre gelen Yılmaz, ilk ziyaretini valiliğe gerçekleştirdi.

Vali Kemal Çeber tarafından karşılanan Yılmaz, şeref defterini imzaladı ve şehirde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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