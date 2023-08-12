Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te bulunduğu sırada Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali Kemal Çeber ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti

GAZİANTEP - Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremlerden ciddi oranda etkilenen Nurdağı ilçesi ziyareti ve Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından ise Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Yılmaz, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir süre görüştü.