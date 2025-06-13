Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep'te

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'e çeşitli programlara katılmak üzere geldi. Havaalanında karşılanan Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti ve kent protokolü ile basına kapalı değerlendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Havaalanında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Yılmaz, valilikte kent protokolü ile basına kapalı değerlendirme toplantısına katıldı.

Yılmaz, gün içerisinde kentteki çeşitli açılış ve programlara katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Politika
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