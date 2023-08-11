Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep'e geliyor

Şehir buluşmaları programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 12 Ağustos Cumartesi Gaziantep'e geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, Ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen "Şehir Buluşmaları" çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

Her dönem saha çalışmalarıyla vatandaşın nabzını tutarak milletin sesine kulak veren AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar bütün kadrolarıyla 2023'ün yaz aylarında da sahada, vatandaşla iç içe olacak. Bu süreçte 21 yılda yapılan tüm eser ve hizmetler vatandaşla paylaşılırken, yeni dönemle birlikte ülkenin her köşesinde oluşan isteklere ve beklentilere kulak verilecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın koordine ettiği çalışmada Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede düzenlenen programlarda milletin derdi ile dertlenen, gündelik sorunların çözümünde güven veren, gelecek için de umut vaat eden AK Parti siyaseti anlatılacak.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının da katılacağı toplantı çerçevesinde 12 Ağustos 2023 Cumartesi Günü Gaziantep'te gerçekleşecek olan Şehir Buluşmaları Programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nurdağılı depremzede vatandaşlar, AK Parti Gaziantep Teşkilatı, kadın ve gençlik kolları ile il-ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Çetin, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenecek olan toplantıda önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelerek siyasi tecrübeler çerçevesinde istişareler gerçekleştireceğini belirterek, Şahinbey Sanat ve Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ile Şehir Buluşmaları çerçevesinde toplantı düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, akabinde yaz okullarında üstün başarı gösteren öğrencilerle Erikçe Orman Parkı'nda bir araya gelerek ödüllerini takdim edeceğini belirtti. - GAZİANTEP