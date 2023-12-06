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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş eğilimi bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nda enflasyon sorunuyla mücadele ettiklerini ve gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyonda düşüş eğilimi göreceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 1 trilyon doları aşacağını ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Türkmenistan İş Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "enflasyon sorunuyla mücadele ediyoruz. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Gelecek yılın ortalarından başlayarak belirgin bir şekilde enflasyonda düşüş eğilimini göreceğiz. Orta vadede 2026'da tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Türkmenistan İş Forumu'nda iş dünyası temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ekonominin temelinde; üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden başarılı politikaların yer aldığına değinerek, "Bir taraftan da enflasyon sorunuyla mücadele ediyoruz. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Gelecek yılın ortalarından başlayarak belirgin bir şekilde enflasyonda düşüş eğilimini göreceğiz. Orta vadede 2026'da tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"İhracatımız geçen yıl itibarıyla 254,2 milyar dolara ulaşmıştır"

İhracat rakamlarına değinen Yılmaz, "Son 20 yılda ihracatımız 36 milyar dolar seviyesinden geçen yıl itibarıyla 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketine, dünya ticaretinde yaşanan daralmaya rağmen bu yıl 254 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz."

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimiz son 14 çeyrektir aralıksız büyümekte"

Son 20 yılda Türkiye'nin ekonomik istikrarı yakaladığını ve hamle gerçekleştirdiğini belirten Cevdet Yılmaz, "20 yılın yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimiz son 14 çeyrektir aralıksız büyümekte ve bu yılın ilk 9 ayında büyüme oranımız yüzde 4.6 civarında yıl sonunda 4.4 hedefimiz var. Bunu da yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü

"Yine bu yılın sonu itibarıyla OVP'ye göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik büyüklüğü 1.067 milyar dolar seviyesine ulaşacak. İlk defa bu yıl 1 trilyon dolar seviyesini aşmış olacağız. Türkiye ekonomisi nominal olarak 17'nci, satın Alma Gücü Paritesine göre ise 11 inci büyük ekonomisi konumundadır"

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 2 milyar doları aştığını bildiren Yılmaz, bu yılın ilk 11 ayında bu rakamın 2,5 milyar dolara yükseldiğini, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşılacağına inandıklarını kaydetti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde önem verdikleri konuların başında enerji ve elektrik meselesi olduğunu bildiren Yılmaz, "Kanıtlanmış doğalgaz rezervi açısından dünyanın en büyük 4'üncü ülkesi konumundaki Türkmenistan ile Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye'nin işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz. Elektriğinde dünyaya ulaştırılmasında işbirliği yapmaya hazırız. Somut adımlar planlayarak atacağız" açıklamasını yaptı.

Türkmenistan'daki inşaat projelerinde ve binalarda Türk mühendislerinin imzasını görmenin gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Amacımız, iş insanlarımızın bir araya gelmesi ve yeni işbirliği alanları tesis etmeleridir. Zira, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde firmalarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi en önemli adımı oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayan ekonomik yapılarımız, ilişkilerimizin her geçen gün derinleşmesine katkı sunmaktadır" dedi. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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