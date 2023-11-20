Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Dünya Çocuklar Günü'nde Gazze'deki çocuklara dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuklara dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında her gün yüzlerce çocuğun katledildiğini belirterek, çocukların haklarının ellerinden alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyanın sadece izlemekle yetinerek sessiz kaldığı İsrail'in Gazze'ye barbarca saldırılarında her gün yüzlerce çocuğun katledildiğini vurguladı.

Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Çocuk haklarından bahsedildiği böyle bir günde, dünyanın sadece izlemekle yetinerek sessiz kaldığı 'İsrail'in Gazze'ye barbarca saldırılarında' her gün yüzlerce çocuk katlediliyor. Bu vahşette, Gazze'nin çocukları gözlerini karanlığa, açlığa ve susuzluğa açıyor. Çocuklarımızın hakları, hayalleri, gülüşleri, umutları ve oyunları ellerinden alınıyor. Din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin 'çocuklarımızın daha adil bir dünyada yaşayabilmesi' dileğiyle."