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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi. Diyarbakır'a gelen Yılmaz, Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarının ardından son olarak Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezi'nde gençlerle buluştu. Yılmaz def ekibinin karşılanmasıyla gençlerle basına kapalı şekilde buluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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