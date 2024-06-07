Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan YKS Adaylarına Başarı Dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.