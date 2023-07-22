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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Yaralanan İl Başkanı için de acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA PAR Adana İl Sekreteri için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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