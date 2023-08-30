Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Kutbettin Arzu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Diyarbakır eski milletvekilimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız Kutbettin Arzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ebediyete irtihal eden Bakanımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.