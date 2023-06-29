Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayramın birinci günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsveç makamlarının bu tür aşağılık eylemleri engellemeye, uluslararası camiayı da uluslararası hukuk oluşturmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Adıyaman'a gelerek depremzedelerle bayramlaştı. Adıyaman ziyaretinde ilk olarak Valiliği ziyaret eden ve burada yapılan çalışmalar ile ilgili brifing alan Cevdet Yılmaz, brifing sonrası açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyla ilgili gazetecinin sorucusunu cevapladı.

İsveç'e yönelik çok sert ifadeler kullanan Yılmaz, "İsveç'te ki saldırı gerçekten hepimizi derinden üzdü. Daha öncede maalesef yaşandı. İfade hürriyeti kisvesi altında, nefret suçlarını hiçbir şekilde mazur gösteremezsiniz, kabul edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'imize kutsal kitabımıza yapılan bu saldırı, aslında yüz milyonlarca insanı rencide etmeye dönük bir saldırıdır. Provokatif bir saldırıdır. İslamofobik, yabancı düşmanı bir saldırıdır. Esas itibariyle nefret suçu teşkil eder. Aynı zamanda ırkçı bir yaklaşımı ortaya koyar. Dolayısıyla bütün bu vasıflarıyla baktığınız zaman bu saldırının, bu yapılan eylemin hiçbir şekilde ifade hürriyetiyle meşru gösterilmesi kabul edilemez. İsveç makamlarının biz bu konularda biran önce harekete geçmesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Teröristlere, nefret suçu işleyenlere, ırkçılara, yabancı düşmanlarına tolarans göstermek hiçbir şekilde bir ülkeye kazandırmaz. Bunları demokratik değerlerle de izah edemezsiniz. Bu tür hadiseler gerçek anlamda ifade hürriyetini de baltalayan, demokratik değerleri de baltalayan hadiselerdir. Kutsal kitabımız bu yapılan hakaretlerden en küçük bir şey kaybetmez. Değerinden hiçbir zaman bir şey kaybetmez ama bu tür nefret suçlarını işleyenler, ırkçı yaklaşım gösterenler ve bunlara sessiz kalanlar, bunları tolere edenler kaybederler, bununda altını çizmek isterim. İsveç makamlarını ve bütün ilgilileri biran önce harekete geçmeye ve bir daha bu tür aşağılık diyeceğimiz eylemlerin gerçekleşmesine engel olmaya davet ediyorum. Uluslararası camiayı da bu konularda uluslararası hukuk oluşturma anlamında da çaba sarf etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama sonrasında deprem sonrası oluşturulan Balıkesir Çarşı'nda esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Yılmaz, esnafın bayramını kutladı.