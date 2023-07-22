Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa diledi. Yılmaz, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.