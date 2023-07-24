Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Erzurum Kongresi Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, manda ve himayenin reddedildiği, milletimizin iradesine sahip çıktığı Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.' ifadesini kullandı.