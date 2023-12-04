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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

4 Aralık 2023 11:35 Son Güncelleme: 11:37 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.