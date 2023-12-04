Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. İlgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA