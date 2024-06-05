Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çevre Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gezegenimizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için; çevre ve iklim krizi farkındalığını yükselterek ortak bir çevre bilinci oluşturmalıyız. Daha sürdürülebilir bir yaşam için, atık yönetimi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıp, su ve enerji tüketimimizi düzenleyerek insanlığın bu ortak çabasına katkıda bulunmalıyız. Çevre Haftası vesilesiyle herkesi sorumlu davranarak doğayı korumaya, geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum."