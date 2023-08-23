Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Bingöl'deki Deprem İçin Geçmiş Olsun Dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, depremden etkilenen hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketim Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.