Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AK Parti'nin 23. Yıl Dönümüne Özel Paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım 2002'de milletin iradesiyle iktidara gelen Ak Parti'nin güven ve istikrar içinde 23 yıldır milletin hizmetinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetleri Türkiye'yi her alanda ileriye taşımış, demokrasimizi tahkim etmiş ve kalkınmamızı hızlandırmıştır. Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yüksek standartlarda demokrasi, daha kapsayıcı kalkınma, sosyal refah, Terörsüz Türkiye ve daha adil bir dünya hedefleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Yılmaz, paylaşımında AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin hazırlanan videoya da yer verdi.