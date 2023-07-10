Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya ziyareti için vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşleme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.