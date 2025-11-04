Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 Zirvesi İçin Brezilya’ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na (COP30) katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Brezilya'nın Belém kentine gidecek. 6-7 Kasım tarihlerindeki zirvede Yılmaz, Türkiye'yi temsilen liderler oturumunda bir konuşma yapacak. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak küresel çabaların güçlendirilmesine yönelik mesajlar vermesi beklenen Yılmaz ayrıca, enerji dönüşümü oturumunda da bir konuşma yapacak.

Bu yıl COP30, Paris Anlaşması'nın 10. yılı olması nedeniyle iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması başlıklarına odaklanıyor. Zirve, iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor. Türkiye, 2053 net sıfır hedefi ve güncellenmiş 'Ulusal Katkı Beyanı' doğrultusunda iklim politikalarını uygulamaya devam ederken, çok taraflı iklim diplomasisini de etkin şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapmak üzere aday ülke konumunda bulunuyor. - ANKARA