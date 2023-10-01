Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi ve huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişimin başarılı olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığımız önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde yaşanan bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığımız önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Açılan ateş sonucunda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA