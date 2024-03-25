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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda Gerçek Belediyecilikle Hizmetlerimize Devam Edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Bitlis'teki programları kapsamında Adilcevaz ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlara hitap eden Yılmaz, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un 31 Mart'ta, adayları Abdullah Akbaba'ya bayrağı devredeceğini söyledi.

Akbaba'nın ortaya koyduğu projelere, fikirlere hükümet olarak tüm imkan ve güçleriyle destek olacaklarını belirten Yılmaz, Adilcevaz'ın bazı konularda şikayetlerini bildiklerini, haklı eleştirileri gelecek dönemde telafi edeceklerini vurguladı.

Seçimden sonra yapacakları işin Adilcevaz'ı doğal gazla buluşturmak olacağını kaydeden Yılmaz, "Diğer taraftan hastanemiz yapılacak. TOKİ buraya 200 konutluk bir proje yaptı. İnşallah onu da başlatacağız. Buna benzer ne varsa merkezi idare olarak üzerimize düşeni yapacağız. Yerel yönetimlerimizin de projelerine destek olacağız. Geçmişte birçok projeye destek olduk. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle hizmetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

"Birleşirsek daha güçlü oluruz"

Seçime sayılı günlerin kaldığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Pazar günü sandıklara gittiğimizde Abdullah kardeşimize 'evet' diyecek miyiz? 41 projesine destek olacak mıyız? Seçimler demokrasinin şölenidir. Başka adaylar da var. Herkese saygı duyuyoruz ama şu gerçeği de bilmemiz lazım. Türkiye'de ana damar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu milletin ana damarı. Türkiye'de ana damar Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Bunu bilerek inşallah sandıkta birliğe, beraberliğe oyumuzu vereceğiz. Dağılırsak gücümüz kaybolur. Birleşirsek daha güçlü oluruz ilçemizin sesini de çok daha güçlü şekilde duyururuz."

Bitlis'teki tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "İnşallah pazar günü Adilcevaz'dan çok farklı bir ses çıkacak. Pazar günü AK Parti ve Cumhur İttifakı demeye hazır mıyız? Pazar günü, Adilcevaz'da yeni bir hizmet dönemi başlatmaya kararlı mıyız? Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." dedi.

Programda Yılmaz'a, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Adilcevaz Belediye Başkan adayı Abdullah Akbaba, AK Parti eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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