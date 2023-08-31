Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Heyetini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Görüşme kapsamında, Türkiye- AB ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'YAPISAL DİYALOG MEKANİZMALARINI SÜREKLİ AÇIK TUTMAYI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'

Görüşmede, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil birçok konunun konuşulduğunu belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye- AB ilişkileri köklü, çok boyutlu ve sadece Türkiye ve AB için değil, aynı zamanda bölgemiz için de hayati önem taşıyor. Bu durumun en somut yansımasını Rusya- Ukrayna savaşında bir kez daha gördük. Türkiye olarak AB ile ilişkilerimize yönelik siyasi engellerin bir an önce sonlandırmasını, ilişkilere yeniden ivme kazandırmayı ve yapısal diyalog mekanizmalarını sürekli açık tutmayı çok önemli görüyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması bu süreçteki önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor. AB ile Türkiye arasındaki yakın mali işbirliğinin artırılması ve genişletilmesini de yine AB'ye katılım sürecinin temel bir unsuru olarak görüyoruz. AB ile karşılıklı işbirliğimiz, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir şehir içi ulaşım ve temiz enerji gibi alanlarda yeni fırsatlara olanak tanıyacaktır. Ayrıca yıkıcı depremlerin ardından AB'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 20 Mart'taki Uluslararası Donörler Konferansı'nda AB tarafından taahhüt edilen yardımların hızla gerçekleşmesini görmek istiyoruz."