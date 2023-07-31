Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bakanla birlikte deprem koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz depreme ilişkin, 'Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bakanla birlikte deprem koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz depreme ilişkin, "Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile deprem koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda, deprem bölgesinde hali hazırda devam eden çalışmaları ele aldık. Bu kapsamda; deprem fonları, kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, yapılan ve yapılması planlanan konutlara ilişkin altyapı çalışmaları ile bölgedeki sosyal hayata ilişkin projeleri değerlendirdik. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerin, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuları ele aldık. Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA