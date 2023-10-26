Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçesinde yatırımları artırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükselttiğini açıkladı. Bu tutar, bütçenin yüzde 14,4'üne denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı bir trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4'üne denk gelmektedir"

"Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus 74 bin 814'ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 248, ikamet izni sahibi yabancılar bir milyon 136 bin 114, uluslararası koruma statüsünde kapsamında 3 milyon 256 bin 573, toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus 74 bin 814'ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 248, ikamet izni sahibi yabancılar bir milyon 136 bin 114, uluslararası koruma statüsünde kapsamında 3 milyon 256 bin 573, toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır" dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, Cumhuriyetin herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetin ekonomiye ne kadar değer verdiğinin altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikleri zaman tam bağımsız hale gelebiliyorlar. Kalkınma sürecinde ekonomide ettiğimiz başarılar hukuki bağımsızlığı reel gerçek bağımsızlıkla uyuşması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

HEDEP milletvekillerinin bütçeyi savaş bütçesi olarak tanımlamalarına karşı çıkan Yılmaz, "Pkk ile mücadele ediyoruz. PKK ile mücadeleyi Kürt düşmanlığı diye tabire ederseniz, en büyük haksızlığı Kürtlere yapmış olursunuz. PKK Kürtlerin temsilcisi, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Terör örgütleriyle geniş kitleleri özdeşleştirmek geniş kitlelere yapılmış bir hakarettir" şeklinde konuştu.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus 74 bin 814'ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 248, ikamet izni sahibi yabancılar bir milyon 136 bin 114, uluslararası koruma statüsünde kapsamında 3 milyon 256 bin 573, toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır."

Yılmaz, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkinse "Bu vesileyle bu tür acı hadiselerde siyasete girmeden neyse olayın özü onu konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret etti. Yılmaz, "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı bir trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4'üne denk gelmektedir" dedi.