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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adıyaman'da çeşitli ziyaretler yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adıyaman'da çeşitli ziyaretler yaptı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, Balıkesir'de inşa edilen Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret etti ve esnaflarla sohbet etti. Ayrıca, Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Yılmaz, Balıkesir Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentte inşa edilen 86 dükkanlı Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret etti.

Burada işletmeleri gezen Yılmaz, esnafla sohbet etti, sorunları dinledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TOKİ tarafından Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra örnek daireyi inceledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Politika

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