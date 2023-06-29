Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adıyaman'da çeşitli ziyaretler yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, Balıkesir'de inşa edilen Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret etti ve esnaflarla sohbet etti. Ayrıca, Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceledi.