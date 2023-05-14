Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Başladı

Tüm Türkiye genelinde 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 24 siyasi parti ve 151 bağımsız adayın yarışacağı seçimlerde 4 milyonu aşkın genç ilk kez oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde vatandaşlarının oy verme işlemleri sabah 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladılar.

4 MİLYONU AŞKIN GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK

Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içinde, 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cezaevinde, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00'da başlayıp 17.00'da sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına göre, saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

ANKARALILAR SANDIK BAŞINDA

4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen vatandaşlar, sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandı. Başkentte, 12 bin 251 sandık kurulurken tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.