Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.