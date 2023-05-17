Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. - ANKARA
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika