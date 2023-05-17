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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Politika Haberler

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