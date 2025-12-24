Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Cumhur İttifakı sorun çözülsün diye eliyle birlikte tüm gövdesini taşın altına koyuyor. Fakat ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var ne bir irade var ne de rapor diye komisyona sundukları evrak yığınında somut bir öneri var." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, millete hizmet aşklarını büyüterek, coşkularını, heyecanlarını çoğaltarak tüm Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjilerini, gayretlerini, birikimlerini, tecrübelerini, yüreklerini ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, liyakatli ve tecrübeli kadroların riyasetinde Türkiye'nin büyüdüğünü, güçlendiğini, küresel bir aktör olma hedefine sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

Doğu'da, Batı'da, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağının her karışında, dünyanın birçok yerinde Türkiye'ye yönelik muhabbetin çoğaldığını, teveccühün arttığını memnuniyetle müşahede ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa, 'Terörsüz Türkiye' sürecimizde mesafe katettikçe sınırlarımız dışında da karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni ve Şii kardeşlerimiz geleceklerine daha bir umutla bakmaya başladı. Biz de bu umutları güçlendirmek için üzerimize ne düşüyorsa meşru daire içerisinde kalarak harfiyen yerine getiriyoruz. İstişareler neticesinde unutmayın, efradını cami ağyarını mani bir anlayışla hazırladığımız raporumuzu geçen hafta Komisyon'a teslim ettik. İttifak ortağımız MHP de büyük emek verildiği anlaşılan raporunu Komisyon'a takdim etti. Bu vesileyle 5 Ağustos'tan beri fedakarca çalışan Komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, her birinden tek tek Allah razı olsun diyorum. Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Biliyorsunuz, Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak bir değil bin kez düşünerek sarf ettik."

"Ne yapıyorsak Türkiye için, Türkiye'nin selameti için yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun emanetini taşıdıklarının bilinciyle çok dikkatli, çok serinkanlı ama bir o kadar da samimi ve kararlı bir politika takip ettiklerini bildirdi.

"Asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Bu sürece siyasi hesap zaviyesinden de bakmıyoruz. Türkiye'nin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ila nihaye kurtarmanın gayretindeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu, şehitlerimizin ruhunu incitmeden, onların kemiklerini sızlatmadan, tabuta sığmayan o kahramanların aziz hatıralarına gölge düşürmeden yerine getirmenin çabasındayız. Ne şehit yakınlarımızı, ne de gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir girişime, söze, tavır, eyleme fırsat vermedik ve vermeyeceğiz. Allah'a hamdolsun, şimdiye kadar böyle bir adımımız hiç olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Ne bizim ne de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle bir girişim içinde bulunması zaten düşünülemez. Ne yapıyorsak Türkiye için, Türkiye'nin selameti için yapıyoruz. Birileri görmese de milletimiz, bizim üstün niyetimizi görüyor. Birileri anlamasa da 86 milyon bizim neyi başarmaya çalıştığımızı anlıyor. Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınma ve refahın olduğu bir yola girmiştir. İnşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir. Ne terörden beslenenlerin ne coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyen katliam şebekelerinin tuzakları ne de bu şebekelerin kayığına binmeye hevesli aparatların provokasyonları buna engel olamayacaktır. Ortak tarih, ortak gelecek vizyonu ekseninde kardeşliğimizin güçlenmesi, bölgemizde barış ve istikrar kuşağının tesis edilmesi için ne icap ediyorsa bunu hayata geçirmeye inşallah devam edeceğiz."

CHP'nin "Terörsüz Türkiye" raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da kolaya kaçtığını, hasbi değil hesapçı davranmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin vesayete teslim olduğuna, baskılara direnemediğine, sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getiremediğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her fırsatta 'şu kadar raporumuz var' diye övünen CHP, iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyuvermiştir. İşte sizler de görüyorsunuz. Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan bir meselenin çözümü için Meclis gerçekten önemli bir sorumluluk üstleniyor. Cumhur İttifakı sorun çözülsün diye eliyle birlikte tüm gövdesini taşın altına koyuyor. Fakat ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var ne bir irade var ne de rapor diye komisyona sundukları evrak yığınında somut bir öneri var. Ezberleri tekrarlama dışında çözüme dair hiçbir reçeteleri yok. Rüzgar nereye eserse oraya savrulan yaprak misali ne yaptıklarını bilmez halde sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar. Bakın bu rotasızlığı sadece rapor konusunda değil yurt dışı ziyaretlerinde de görüyoruz. CHP Genel Başkanı, verdiği sözlerin hilafına yurt dışında Türkiye partisi olma erdemini ne yazık ki gösteremiyor. Her seyahatinde başta CHP'li vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi mahcup ediyor, gaflarıyla ve skandallarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor, utanmadan Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, Sosyalist Enternasyonal'deki yoldaşlarından 5 dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor."

"Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi?"

Siyasi rakipleri dahi olsa CHP'nin yabancılar karşısında zafiyet, acziyet içinde olmasını istemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının yalnızca 5 dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Bırakın siyasetçisini, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin Türkiye'yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz. Sayın Özel, ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir. Sayın Özel, muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştırmıyoruz. Milletimizin desteğiyle 23 yıldır Türkiye'yi uluslararası arenada iftiharla temsil eden bir siyasetçi olarak Batı karşısındaki bu kompleksi tavrı ben içime sindiremiyorum. Hatta Sayın Özel'in tüm Türkiye'nin başını öne eğdiren içler acısı hallerini gördükçe inanın onun adına ben hicap duyuyorum. CHP'li vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakayıtlığı kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, soruyorum, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim, Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara akıl fikir versin."

Asgari ücret

Türkiye'nin, çok güçlü bir AK Parti ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacının olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de safları genişletmeye, muhabbeti güçlendirmeye, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bir hizmet aracı olarak değil bir rant vasıtası olarak görenlerin" belediyeleri ne duruma düşürdüklerini halkın takip ettiğine vurgu yaparak, salondakilere, "86 milyonun kaderini, gözlerini para hırsı bürümüş kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceğiz. Sizlerden omuzlarınızdaki yükün bilinciyle daha fazla çalışmanızı, daha fazla eser ve hizmet üretmenizi bekliyorum. Milletin bir kör kuruşunu dahi boşa harcamadan tek bir lirasına dahi kirli ellerin uzanmasına müsaade etmeden çalışacağız, koşturacağız." diye seslendi.

Asgari ücretin 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizin, velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

