Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı, Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ı, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'i, yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Astsubay Başçavuş İlker Aykut'u, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'yı, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ı, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapci'yi ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yad ediyorum.

Cenabıallah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz; her ne şekilde olursa olsun vatanının, milletinin, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakarlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur. Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkansız şükran borcumuz bulunuyor. 86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum."

"Dün gece 46 kişilik kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık"

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla temas kurduğunu belirten Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının süratle başlatıldığını söyledi.

Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde insansız hava araçlarının hemen harekete geçirildiğini bildiren Erdoğan, "Aynı gün akşam saat 17 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordona alındı. Yine dün gece 46 kişilik kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük." ifadesini kullandı.

"Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz"

Türk milletiyle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan halklarını da büyük bir üzüntüye gark eden elim olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve işbirliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor. Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti devletiyle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve iletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler.

Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum."

(Sürecek)