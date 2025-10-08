Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek, bölgemizi, sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 1 Ekim'de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni yasama yılının Meclis'e, bütün milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve Meclis çalışanlarına hayırlı olmasını temenni eden, AK Parti milletvekillerine geçen yasama yılındaki gayretlerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Ekim 2024'ten 21 Temmuz 2025 tarihine kadar, 113 birleşim boyunca gerçekten çok emek verdiniz, önemli faaliyetlere imza attınız. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile dayanışma içinde ana muhalefet partisinin ve marjinal ekürilerin Meclis'i tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Geçtiğimiz yasama yılında Meclis'imiz 7'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair teklifler olmak üzere toplam 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. İklim Kanunu'ndan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na, ceza infaz düzenlemelerinden ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına, siber güvenlikten emeklilerimizin maaş ve bayram ikramiyelerine kadar geniş bir yelpazede milletimizin beklentilerine cevap verdik, sorunlarına çözüm ürettik."

"Gayemiz, bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ikinci yılını dolduran Gazze soykırımında da Gazi Meclis ve AK Parti grubunun takdire şayan bir duruş sergilediğini dile getirdi.

TBMM'nin tüm dünya parlamentolarına örnek olan cesaretli tavrında, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın önderlik yaptığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzelinin şehit edildiği, 170 bine yakın Gazzeli mazlumun yaralandığı bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse Türkiye olarak hiç tereddütsüz yapıyoruz. İnsani yardımlardan diplomatik temaslara, ticaretin durdurulmasından Filistin Devleti'nin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz. Dünya liderleri ile görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım ve İsrail'in artan saldırganlığı hep ilk sıralarda yer alıyor. Engel olunmadığı takdirde 'arzımevut' hezeyanıyla hareket eden İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Gayemiz, daha fazla masum ölmeden daha fazla yıkım yaşanmadan daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.

Gazzeli mazlumların iki yıldır çektiği acıların bir an evvel dinmesi en büyük arzumuzdur. ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek, bölgemizi, sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz. Biz bir taraftan, Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız diğer taraftan muhataplarımızla temas halindeyiz. Filistin direniş örgütü Hamas Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur."

Barış görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır." dedi.

Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engelin İsrail'in saldırıları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, Sayın Trump'ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Kanla, katliamla, haydutlukla, canilikle, varılabilecek hiçbir yer olmadığını İsrail hükümetinin anlaması gerekiyor. İşte tam iki yıldır, soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. 365 kilometrekareye hapsettikleri 2,5 milyon insana her türlü zulmü, barbarlığı reva gördüler. Gazetecileri, doktorları, insani yardım görevlilerini, canice katlettiler. Açlığı bir silah olarak kullanıp masum çocukları, açlıktan öldürdüler. Gazze'yi devasa bir enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdikleri halde Gazze halkını teslim alamadılar."

Şarm El-Şeyh'te yapılan görüşmeler

Erdoğan, zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumların da muhakkak olacağını dile getirdi.

İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtilerin de olacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Bugün Şarm El-Şeyh'te yapılan görüşmeler kritik önemdedir. İnşallah, güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Biz bunun için çabalamaya devam edeceğiz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle, 5 Ekim Pazar günü 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyor, 'Gazze için sessiz çığlık' yürüyüşü düzenleyerek mazlumlara destek olan kadın kollarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, inşallah Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

(Sürecek)