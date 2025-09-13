Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, on yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanların bu sefer boşuna kürek çektiğini belirterek, "Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'ndaki konuşmasında, ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketi, 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören siyasi bir kadro olduklarını söyledi.

"Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz." diyen Erdoğan, 24 yıl boyunca milletin menfaatlerini şahsi çıkarlarının önünde ve üstünde tuttuklarını kaydetti.

Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını, badireler atlattıklarını, nice saldırıya göğüs gerdiklerini, nice imtihan günlerinden geçtiklerini fakat her seferinde yollarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kutlu yolda kılavuzumuz, mihmandarımız daima milletimiz oldu. Gençler, unutmayın, milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil, kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı, onlar da tarih olup gittiler. Bizse her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz. İnşallah bu can, bu tende olduğu müddetçe heyecanımızdan, coşkumuzdan, ülkeye ve millete hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde fikirlerimizi, güçlerimizi, heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu an burada bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen her bir yol arkadaşımın da bu şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum."

"Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz"

AK Parti'nin millete hizmet yolunda kurulmuş bir okul olduğunu, bu okulun müfredatını doğrudan milletin belirlediğini anlatan Erdoğan, "AK Parti ailesinin her üyesi bu okulun öğrencisidir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz. Hareketimize gönül veren her bir kardeşimizin bilgisiyle, vizyonuyla, dava ahlakıyla hareket etmesi, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesi bizim temel önceliğimizdir. Bu anlayışla oluşturduğumuz AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını da yetiştiriyor. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurt Dışı Akademisi, Medya Akademisi ve Siyaset Akademisi, aydınlık yarınlarımızı inşa edecek liderleri hazırlıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bugüne kadar 80 ilde düzenledikleri birbirinden nitelikli eğitimlere 87 bin teşkilat mensubunun iştirak ettiğini aktararak, "Şimdi hedefimizi daha da büyütüyor, hızımızı artırarak vitesi yükseltiyoruz. İnşallah çok kısa süre içinde kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle temsilciliklerimize kadar 81 ilimizde 300 bin teşkilat mensubumuzun bu eğitimlere katılmasını sağlayacağız." dedi.

Ufku ve özgüveniyle öne çıkan, bilgi ve cesaretiyle parlayan, şehrine, partisine, ülkesine ve milletine tutkuyla hizmet eden dinamik bir teşkilat için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, içeriğini zenginleştirdikleri eğitim programlarıyla bu vasfı daha da güçlendirmeyi arzu etiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim programlarımız aynı zamanda teşkilatımızın birlik ve beraberliğine disiplin ve insicamına çok ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İçinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni ismin partiye katıldığını, önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ise Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozeti taktıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine 'Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.' diyor, Beykoz'a hizmet yolunda Cenabıallah'tan üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduklarını, ön yargıları kırdıklarını, aşılmaz denilen nice engeli alınlarının akıyla aşmayı başardıklarını, "Böyle gelmiş ama böyle gitmez." diyerek kimi zaman sadece ellerini değil, tüm gövdelerini taşın altına koyduklarını söyledi.

"İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz"

Erdoğan, ülkenin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu çözmek amacıyla bir sene evvel başlattıkları ve bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdükleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde de aynı anlayışıyla hareket ettiklerine işaret ederek, "Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar -açık söylüyorum- bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler, ister kabul etsin ister etmesin, bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur. İnşallah olmayacaktır. Evelallah bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir. Türkler, Kürtler, Araplar olarak nasıl 1000 yıldır yan yana yaşıyorsak, yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Siz kardeşlerimle birlikte milletimizin ve sınırlarımızın ötesindeki kardeş halkların da nifak odalarına ve odaklarına prim vermemesini önemle rica ediyorum."

(Sürecek)