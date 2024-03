Erdoğan: Mersin'i istismar siyasetiyle tıkayanlara tahammül edemeyenler var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız." dedi.

Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde partisince düzenlenen mitingde sözlerine, "Malazgirt'ten hemen sonra vatan toprağı olan birliğimizin, dirliğimizin, sevdamızın, istiklalimizin ve istikbalimizin sönmeyen ocağı Mersin'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadeleriyle başladı.

"Seni seven her insana kucaksın, tam bin yıldır hiç sönmeyen ocaksın, dört mevsim solmayan taze çiçeksin, şirindir, tatlıdır dillerin Mersin" dizelerini okuyan Erdoğan, vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından vatandaşın huzur ve güven içinde yaşadığını söyledi.

Mersin'in Türkiye ve dünyaya da kardeşlik dersi verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Toros Dağları'ndaki Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşattığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez.' Bereketli topraklarıyla ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla ticaretimizin kalbi limanıyla en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla destek veren Mersinlilere teşekkür etti.

Miting alanındaki katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah, Mersin bir başkasın bugün. Mersin gümbür gümbür 31 Mart'a gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında açılan, "Hayalimsin. Kara Togg'a, hava KAAN'a, dünya da Reis'e hayran", "Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı", "Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım, Reis'im", "Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi", "Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer" pankartlarını okudu.

"Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz"

Erdoğan, 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık, tarihiyle ayrı coğrafyası ile ayrı insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse, artık bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok.

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor."

(Sürecek)