Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sincan mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Altındağ ve Pursaklar'da yaptığı mitinglere 60 ve 100 bin kişinin katıldığını ifade eden Erdoğan, Sincan'da da 135 bin kişinin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maşallah. Ben şunu anlıyorum, Sincan pazara gümbür gümbür gidiyor. Sandıkları patlatıyor mu ve sandıklardan bu kardeşinize yeniden sahip çıkıyor mu? Rabbim yar, yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Sincanlıları ve Ankaralıları selamlayan Erdoğan, bugünkü mitinglerle önceki hafta sonu yaptıkları Büyük Ankara Mitingi'ne adeta kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

"Milli Mücadele'nin şehri, Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin kalesi, 15 Temmuz'un kahramanı Ankara, yine farkını gösterdi." diyen Erdoğan, "Sincan Ovası'nın kadir kıymet bilir, vefakar evlatları bugün bir kez daha bizleri bağrına bastı. Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım. Biz bu millet için canımızı dişimize takmayalım da ne yapalım." diye konuştu.

Milletin girdikleri her mücadelede kendilerini desteklediğini, 15 seçimde sandıktan birinci çıktıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında, tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın, bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün burada bir kez daha milletle birlikte tarih yazmaya hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tarih, Türkiye Yüzyılı tarihidir. Bu tarih, Türkiye'nin üzerinde yazılan senaryoların bir kez daha yırtılıp atılması tarihidir. Bu tarih, milletimizi ayrıştırarak aramıza nifak tohumları ekme oyunlarını bir kez daha boşa çıkarma tarihidir. Bu tarih, insanımıza kurulan sinsi tuzakları bir kez daha bozma tarihidir. Son devletimiz, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya yine tarih yazmak yakışır. Bunlar kimlerle beraber? Teröristlerle... Kandil'deki teröristler bunlara talimat veriyor, diğer teröristler bunlara tarih veriyor. Bunlarla el ele, omuz omuza yürüyorlar mı? İşte bu terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz? Ankara'nın yükselen yıldızı Sincan'a bu tarihin en şanlı bölümünü yazmak yakışır."

Bunun için pazar gününe kadar çok çalışılması ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Alandakilere "Balkon konuşmasına hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, hep bir ağızdan verilen "evet" yanıtının ardından, "Öyleyse çok çalışmamız lazım." ifadesini kullandı.

"Şehirlerimizin çehresini değiştirdik"

Bu ülkedeki 85 milyonun tamamını ayrım yapmadan sevdiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda, 81 vilayetin her karışına yönelik eser ve hizmetlerle bunu ispatladıklarını dile getirdi.

Okul, yurt, spor tesisi yaptıklarını, üniversite açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğal gazı her eve getirdik, kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da bunları gömdük mü, Tendürek'te bunları gömdük mü, Bestler Dereler'de bunları gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor."

Uluslararası alanda ülkenin itibarını yükselttiklerini, milletin öz güvenini artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Engellilerden yaşlılara toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla ülkemizde sahipsiz kimse bırakmadık." dedi.

(Sürecek)