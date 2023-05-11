Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Pursaklar mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal'in akıl hocası Kandil, o Kandil ile konuşuyor, talimatı oradan alıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal'in akıl hocası Kandil, o Kandil ile konuşuyor, talimatı oradan alıyor. Biz talimatı, önce Allah'tan, sonra milletten alıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hicret Camisi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Gelecekte yapacakları faaliyetleri içeren videoyu, vatandaşlarla izleyen Erdoğan, 14 Mayıs'tan itibaren bunların tümünü hayata geçireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı Projesi'ni de yatırım programına aldıklarını, yakında ihalesine çıkacaklarını aktardı.

Vatandaşlara, "Doğal gaz faturalarınızı gördünüz değil mi?" diye soran Erdoğan, "Ne diyor altında, 'Bu ayki faturanız devlet tarafından karşılanmıştır'. Çünkü biz bu ülkenin tüm zenginliklerini milletimizin emrine veriyoruz. Karadeniz'de doğal gazı aradık, bulduk, çıkardık, karaya getirdik, sizlerin hizmetine sunduk. Bunun sevincini de ilk ay faturanın tamamını ücretsiz yaparak, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimini faturadan düşerek sizinle paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, terör örgütlerinden temizledikleri dağlarda şimdi petrol fışkırdığını belirterek, "Şimdi niye 40 yıldır oralarda terörün bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Allah'ın izniyle bu ülkenin neresinde bir doğal kaynak varsa çıkartıp ekonomiye kazandıracağız, milletimize kazandıracağız." diye konuştu.

"Ev hanımlarımızı emekli edeceğiz"

Sanayiyi, yüksek teknolojinin katma değeriyle Türkiye'nin kalkınmasına daha çok katkı verir hale getireceklerini dile getiren Erdoğan, bu şekilde ortaya çıkan zenginliği de milletin refahını artırmak için kullanacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk adımı da kaynağını doğal gaz ve petrol gelirlerimizden oluşturacağımız bir Aile ve Gençlik Bankası kurarak atıyoruz. Bu bankanın finansmanıyla, primlerinin üçte birini ödeyerek ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Her hanede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Gençlerimize, eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye kadar her aşamada destek vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz, ilk 2 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin lira kredi alma imkanı getireceğiz. Bakın bay bay Kemal ne diyor, Londra tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. İnandınız mı? Adamın hayatı yalan."

Erdoğan, hayata atılmak isteyen gençlerin sigorta primlerini ve maaşlarının bir kısmını karşılayarak iş garantili meslek eğitimine yönlendireceklerini, üniversite öğrencilerini, alacakları ilk cep telefonu ve bilgisayarın özel tüketim vergisini düşmekten, kredi, burs ve yurda kadar her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

"Türkiye'nin zengin insan potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, seçimler için destek isteyerek, şunları kaydetti:

"İsterseniz buluşmamızı, ahdimizi yenileyerek bitirelim. Yola çıkarken ne dedik, 4 temel üzere Türkiye'yi büyüteceğiz. 'Eğitim, sağlık, adalet, emniyet' dedik ve onun üzerine ulaşımı, tarımı, enerjiyi getirdik. Bütün bunlarla beraber Ankara'mızda şu anda bizim en önemli adımlarımızdan bir tanesi 2 şehir hastanemiz. Çok önemli değil mi? Hele hele, Pursaklar'da da devlet hastanesini yaptık mı, yaptık. Bir tarafta Bilkent, öbür tarafta Etimesgut. Buralardaki hastanelerimizle ikisinin sadece 8 bin kapasitesi var. Hastaneleri nasıl buldunuz? Onlar laf üretir, biz icraat. Bunları yaptık mı?"

Ankara'da geçmişte doğru dürüst havalimanının bulunmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce havalimanını yaptık. Melih Bey, o zaman havalimanından şehre o da yolları yaptı, metroları yaptık. Hızlı treni aynı şekilde getirdik. Biz yaptık, biz. Bunlar yapamaz. Şu anda belediye onlarda. Ne yaptılar, var mı yaptıkları?

Öyle bir haykıralım ki bay bay Kemal inşallah bunu duyar. Çünkü, bay bay Kemal'in akıl hocası Kandil, o Kandil ile konuşuyor, talimatı oradan alıyor. Biz talimatı, önce Allah'tan, sonra milletten alıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Pazara kadar durmak yok."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin başında ve sonunda seçim şarkısına eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de birer konuşma yaptığı mitingde, AK Parti'nin Ankara 2. Bölge milletvekili adayları tanıtıldı.

Miting alanındaki binalara, "Yapamaz dedikleri ne varsa hepsini yaptın", "Sayın Cumhurbaşkanım Pursaklar senin, sen bizimsin", "Teşekkürler Cumhurbaşkanım gaz faturam ödendi" ve "Pursaklar bu masayı bozar" yazılı afişler asıldı.

(Bitti)