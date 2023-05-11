Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Pursaklar mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Pursaklar ilçesi Hicret Camisi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Konuşmasının başında Pursaklar mitingine 40 bin kişinin katıldığını belirten Erdoğan, "Bu ne demektir, Pursaklar gümbür gümbür sandığa gidiyor. Hazır mıyız pazar gününe, sandıkları patlatıyor muyuz?" diye konuştu.

Erdoğan, 30 Nisan'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdikleri Büyük Ankara Mitingi'ndeki coşkusu, sevgisi, ahde vefası için tüm Ankaralılara şükranlarını sundu.

Bu seçimlerde, Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Erzurum'a, Samsun'a kadar ülkenin her yerinde milletin kendilerini bağrına bastığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ihtişama bak, sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz. Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bu kalabalıkların verdiği mesaj şuydu, milletimiz, kazanımlarına el uzatanları affetmez. Geleceğine göz dikenleri affetmez. Kendisiyle değil terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bay bay Kemal, şunu bilesin ki bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Yanına kimi alırsan al, kimlerle yol yürürsen yürü. Bu milletle yol yürümeyenleri 14 Mayıs'ta göreceğiz. Eser ve hizmet değil ayrımcılık peşinde koşanları benim milletim affetmez."

Milletin meydanlarda verdiği bu mesajı, pazar günü sandığa da yansıtacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tek parti faşizminin alışkanlığıyla, iktidarı milli iradede değil kaosta, darbede, vesayette arayanları yine sandık korkusu sarmışa benziyor. Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar. Tabii bunların hayali geçmişte yapıyorlardı ya açık oy gizli tasnif, bu yöntemle sandıktan çıktıkları tek parti dönemi. İnsanlar oylarını gizlice sandığa atıp oradan alınan zarflar herkesin gözü önünde sayılınca, bir türlü bunların istediği sonuç çıkmıyor. Öyle olunca da suçu 'biz niye milletin gönlüne giremiyoruz' diye kendilerinde arayacaklarına, sağa sola sataşıyorlar. Ama ne yapsalar boş."

Erdoğan, 14 Mayıs'ta sadece Türkiye Yüzyılı'na giderken son engelleri aşmakla, sıkıntıları çözmekle kalmayacaklarını kaydetti.

"Daha çok gidilecek yol var"

Ankara'nın, sadece Selçuklu'dan Osmanlı'ya ülkenin önemli bir şehri, Cumhuriyetin başkenti değil, aynı zamanda, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora pek çok alanda ülkenin lokomotif şehri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bozkırın ortasında bir medeniyet anıtı gibi yükselen bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var." dedi.

Bunun için Ankara'nın, hem fikri hem fiziki üretim tarafının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Unutmayınız, bir ülkenin zenginliği üretimle olur. Şayet petrol ve doğal gaz gibi bir yeraltı kaynağınız yoksa, çalışmaktan ve üretmekten başka çareniz kalmaz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca, yüksek teknolojiye dayalı üretimden bilinçli olarak uzak tutulduğunu belirten, "Tarım ülkesi olmuşuz, ama çok düşük verimle ancak karnımızı doyuracak kadar üretim yapmışız." dedi.

Bu arada, alandakilerin açtığı "Milletin adamı Pursaklar'da", "Selo melo farketmez, Pursaklar affetmez." pankartlarını okuyan Erdoğan, "Bay bay Kemal bak bizim gençlerimiz böyle işte." ifadesini kullandı.

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Madenlerimizi, en ilkel şekilde ve en düşük katma değerle çıkartabilmişiz. Sanayimiz, kol gücüne dayalı montajın ötesine geçememiş. Ticaretimiz, kendi ülkemizin sınırları içinde bile kadük bırakılmış, dünyaya açılmamış. Biz Türkiye'de, işte bu kısırdöngüyü kırdık." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti iktidarlarının ülkeye 21 yılda kazandırdıklarının anlatıldığı videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bu sayede Türkiye, artık üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, bölgesel olmanın da ötesine geçip küresel bir güç haline geldi. Tabii asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. Bunların önüne de öyle yasaklamayla filan geçilemez, onların çözümü de her konuda olduğu gibi yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Allah'ın izniyle, bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi, bunların da üstesinden kim gelir? Tüm vatandaşlarım müsterih olsun 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. İşçisinden memuruna, girişimcisinden esnafına, çiftçisinden emeklisine herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkartırız. Geçtiğimiz 21 yılda bunu ispatladık. Önümüzdeki dönemde daha iyisini yapacak olan da yine biziz."

(Sürecek)