Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Batman mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Katılımcılara 21 yılda yapılanların özetini içeren videoyu izletmesinin ardından Erdoğan, "özetin özeti" olarak anlatılanları birlikte başardıklarını söyledi.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koşturduklarını anlatan Erdoğan, "Ülkemize, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da yine el birliğiyle pazar günü beraber karacağız. Evlatlarımıza, üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde, huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz." diye konuştu.

Bunun için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Şu anda Selo var, Selo, biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi bay bay Kemal ne diyor? 'Selo'yu çıkartacağım' diyor Yanındakiler ne diyor? 'Çıkartacağım' diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da daha kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen 'tam bağımsız bir Türkiye' diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağı"nı ifade ederek, alandakilere "İnanıyor musunuz, adam yalancı, yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan." dedi.

Batman'ın tercihinin şahsından ve Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Benim Batmanlı kardeşim, 'sana söz' diyerek, yalancı bahar vadedenlerin, aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.

Batman'ın 1980'lerin, 1990'ların "istikrarsız Türkiye'si" ve 2023'ün "huzur iklimi" arasındaki farkı çok iyi bildiğini aktaran Erdoğan, "Batman, ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, Batmanlıya nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Batman tüm bunları bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil, bizim, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer alır." diye konuştu.

"Şimdi isterseniz, 7'li koalisyonun adayının 'sözde baharı'ndan kastının ne olduğuna şöyle bakalım." diyen Erdoğan, alandakilere Millet İttifakı'na ilişkin videoyu izletti.

"Bay bay Kemal getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir"

Videonun izlenmesinin ardından Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, bay bay Kemal getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu, ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum."

Erdoğan, alandakilere, "14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?" diye sordu. Alandakilerin "evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "İşte benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Batman bu. İşte iradesine ve değerlerine sahip çıkan Batman bu. Rabb'im hepinizden razı olsun." diye seslendi.

Batman türküsündeki "Bir ceket isterem kolu dar ola / Bir çubuğu yeşil biri al ola / Kadir Mevlam senden bir yar isterim / Ölene dek o yar bana yar ola." dizelerini hatırlatarak, "Bu kardeşiniz, Tayyip Erdoğan da son nefesine kadar Batman'ın yaridir, sevdalısıdır, aşığıdır." ifadesini kullandı.

"Ocaklara şıvanlar düşmesin diye, gerçekten çok ciddi çabalar harcadık"

Batmanlıların, kendisinin verdiği mücadelenin en yakın şahidi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi badirelerden aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Elbette kuluz, eksiklerimiz de olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye, ocaklara şıvanlar düşmesin diye, gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek, demokrasimizin standartlarını yükselttik. Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatiplerin ve meslek liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz, son verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda açılan "Ahmet oğlu Recep Tayyip Erdoğan, yolun yol, seninle yola devam" pankartını okuyarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören ceberut devlet anlayışını, sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan 'kerim devlet' uygulamalarını beraberce tesis ettik. İnsanımızın inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık."

(Sürecek)