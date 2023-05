Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin her üç beş ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, Başbakanlığı sırasında Davos'a yaptığı ziyarete değindi.

Erdoğan, "O zaman bu bebecan yanımda, bakanım, beraber ordayız. IMF'in başkanı diyor ki 'Bize bazı şeylerde müdahale ediyorlar.' Kendisine dedim ki 'Sayın Başkan, sen paranı alıyor musun?' O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. 'Alıyorum.' 'Ama sen Türkiye'yi idare edemezsin, ben Başbakanım, Türkiye'yi ben idare ederim. Müdahale edemezsin.' Baktım, bu bebecanın yanakları kızarıp bozarmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin IMF'ye borcunu 2013'e kadar ödediğini ve artık IMF ile bir ilişkinin kalmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu CHP ne diyor, 'IMF'den borç alın da biraz rahatlayalım.' 'Gerek yok, biz bize yeteriz.' dedik ve o gün bugün 10 sene geçti. Biz IMF'den bir Allah'ın kuruşunu almadık. Ama bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Bunlar tefeci, bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Bunlardan size yar olmaz ama bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. İşte, pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? Bizim bunlara ihtiyacımız yok."

"Kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor"

"21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine, kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden dikta hevesli bir zihniyeti seçeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Şimdi isterseniz koalisyon masasının adayının gerçek yüzünü bir görelim." diyerek, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin videoyu alandaki ekrandan vatandaşlarla izledi.

Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Savaş Ay'ın programındaki hastaneler ve SSK konusundaki diyaloğun bulunduğu görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşinin yanı sıra HDP'nin aralarında olduğu farklı parti temsilcilerinin açıklamalarına yer verildi.

Erdoğan, "Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin katline neden oldu ve Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler." dedi.

Aydın'daki Kürtlere seslenen Erdoğan, "Bunların bu halini görüp de hala CHP, İP, HDP'ye oy verebilir misiniz? Vermeyeceğiz. Onun için bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz." diye konuştu.

Tablonun net, açık ve kesin olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay bay Kemal, 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Bu ne millidir ne yerlidir. Öyleyse bu hesabı kim sorabilir? Milletim ve bu kardeşiniz. Soracağız.

Türkiye'nin her üç beş ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. 21 yılda sabırla inşa ettiğimiz kazanımların sürmesi için her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Pazara kadar olan kısıtlı vakti çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sizlerden buraya gelemeyen her bir vatandaşımıza muhakkak ulaşmanızı istiyorum. Kendisine benim selamımı ilettikten sonra oyuna talip olduğumuzu söylemenizi istiyorum. Kırgınlık varsa gönlünü alacağız, kafa karışıklığı varsa gidereceğiz, kararsızsa tercihi şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanması için mutlaka ikna edeceğiz. Her gün en az bir kişiye ulaşırsak, Allah'ın izniyle bu iş bitmiş demektir."

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seslenen Erdoğan, "Bugün itibariyle yaşadığınız ülkelerde kurulan sandıklar kapanıyor. Hamdolsun, bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen, özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, havalimanlarında ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinin ise 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini hatırlatarak, "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız seçim günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler." dedi.

