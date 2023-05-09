Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Aydın mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aydın 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye var mısın? Allah sizden razı olsun. Durmak yok." ifadelerini kullandı.

Aydın'a bundan 3 ay önce toplu açılış töreni için geldiğini, daha sonra Nazilli'ye geçtiklerini anımsatan Erdoğan, şehre kazandırdıkları eserlerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Trakya'da uç beyleri olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu ziyaretlerin muhteşem geçtiğini söyledi.

İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladıklarını, bunun tarihin en büyük buluşması olduğunu dile getiren Erdoğan, bugün de Aydın'ın her zamanki gibi çok güzel olduğunu kaydetti.

"Yine kabına sığmayan, coşkun ırmaklar gibi akan bir Aydın görüyorum karşımda." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu Aydın isterse, bu defa sandıkları bir başka patlatır. Sokaklara, caddelerde taşan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabb'im, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Buradan Aydın'ın komşuları olan Muğla'ya, Manisa'ya da en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Elbette gönlümüz tüm Türkiye'yi ziyaret etmeyi, her ilimize selam vermeyi istiyor. Ancak bu sene ramazan ayını özellikle depremzedelerimize ve deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illerimize 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Tabii bunun için önce 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Hazır mıyız, sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Sizin bu heyecanınız, bu aşkınız var ya bu işin bittiğini haber veriyor."

"Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 4 gün kaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz. Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? Diğer yavrucukları söylemeye gerek var mı? İstanbul, Ankara Büyükşehir belediyecileri, onların belediye başkanları zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü. Peki, AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Çünkü biz, ailenin kutsallığına inanıyoruz. Ailemizi asla bunlara yedirmeyiz. Onun için çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden, ülkeye ve millete hizmet siyasetinden ya da yıkım siyasetinden, takoz siyasetinden yana kullanacağız.

Teveccühünüzü ya 21 yıldır ülkemizi her alanda başarıdan başarıya koşturmuş tecrübeli kadrolara vereceksiniz ya da geçmişinde SSK'yı batırmak... Yahu torununu SGK'lı yapmak... Bu bay bay Kemal var ya torununu Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydediyor, düşünebiliyor musunuz? Bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil, her türlü skandalın olduğu defolu bir şansa yetki verir miyiz? ya ülkemiz ekonomisini kendi kaynaklarımızla güçlendirmeye, büyütmeye devam edeceğiz ya da Londra tefecilerinin, IMF'nin eli sopalı komiserlerinin ekonomimize çökmesine rıza göstereceğiz. Bunları kabul edebilir miyiz?"

(Sürecek)