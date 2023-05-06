Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin, "Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin, "Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Konuşmasına, Mersin ve Mersinlilere olan sevgisini dile getirerek başlayan Erdoğan, 14 Mayıs'ta inşallah bu sevdayı "tavan" yaptıracaklarını söyledi. Alandakilere "14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtı üzerine, "Bu ne ihtişam, bu ne güzellik. Elhamdülillah, hamdolsun, demek ki sevdalar karşılıksız olmuyor. Biz seviyoruz, Mersin de bizi seviyor. Mersinli kardeşlerim de bizi seviyor." diye konuştu.

Erdoğan, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan fırtınaya değinerek, "Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralanan vatandaşlarıma Allah'tan şifalar diliyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir." bilgisini verdi.

"Gümbür gümbür sandığa gidiyoruz"

Neredeyse bir yılı aşkın süredir hemhal olamadıkları Mersin'i gerçekten özlediklerini anlatan Erdoğan, "Hele hele bu alanı çok özlemişiz. Bu alana çok geldim ve bu alanda açılışlarımız, mitinglerimiz çok oldu. Başını Toroslar'a yaslayan, ayağını Akdeniz'e uzatan Mersin'i sevmemek, Mersin'i özlememek mümkün mü?" dedi.

Toroslar türküsündeki, "Ay doğar aşmak ister/ Al yanak, yaşmak ister / Şu benim garip gönlüm, yare kavuşmak ister." dizelerini hatırlatan Erdoğan, kendilerinin de Mersinlilerle kavuşmak için burada olduklarını söyledi.

Ülkenin tarihi bir seçimi öncesinde, kendilerini bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtiklerini vurgulayan Erdoğan, Kayseri mitingindeki katılımın 135 bin kişi olduğu bilgisini paylaşarak, "Şimdi Mersin'in de resmi rakamlarını aldım, 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, alandakilerden yalnızca kendilerini değil, eş, dost herkesi sandığa götürmelerini isteyerek, "Bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız. PKK'ya, ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var, milletimiz. Ben buradan, Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye hemen karşımızdaki Kıbrıs'a da selamlarımızı gönderiyorum. İnşallah en kısa sürede bu şehirlerimizi de ziyaret edecek, hasret gidereceğiz." dedi.

Salı günü de Adana'da olacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin kalplerinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda biliyorsunuz Mersin'e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak hem de burada sizlerle hasret giderecektik. O günlerde biliyorsunuz küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldık. Rabb'ime beni böyle bir ülkenin evladı kıldığı için ne kadar hamd etsem azdır. Mersin gibi bir şehrin, yoldaşı ettiği için hamd ediyorum."

Erdoğan, Mersin'in ülke tarımında, sanayisinde, ticaretinde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim dev bir liman şehrimiz Mersin, sıradan bir yer değil. Hepsinden önemlisi Mersin'in ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalplerimizde ayrı bir yeri var. Biz Mersin'i, Yörük'üyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle hangi kökenden olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bizim dinimizde ayrım yok. Bizim dinimizde üstünlük, ancak Allah'a olan yakınlıktadır. Biz Mersin'i, Sünni'siyle, Alevi'siyle hangi inanca mensup olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Biz Mersin'i, serada çalışan çiftçisiyle, fabrikada alın teri döken emekçisiyle, limanda yük indirip bindiren işçisiyle, ormanı yaşatan köylüsüyle seviyoruz. Mersin, tüm bu vasıflarıyla kardeşlik şehri unvanını hak ediyor. Şu karşımdaki azamete bakıyorum, şu güzelliğe bakıyorum, aman ya Rabbim, ne güzellik bu. Mersin tüm bu değerleriyle. tarihten bugüne bugünden geleceğe işte burada olduğu gibi köprü kuruyor."

"Biz laf değil icraat peşindeyiz"

Atilla İlhan'ın "Bu bizim gökler gibisi hiçbir dağda çatılmamıştır / Yıldızlarımızın titremesi, yüreğine deprem indirir / Hiçbir yerde bu denize, bu acı tuz katılmamıştır / Topraktan sağdığımız pekmez, güneşin başını döndürür." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Gerçekten de Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur." dedi.

Mersin'in önünde kendisi ve ülkesi için yeni bir fırsat olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu fırsat, 14 Mayıs seçimleridir. Biz Türkiye Yüzyılı'nı Mersin'le birlikte inşa etmek istiyoruz. Biliyorsunuz birileri Mersinli'nin iradesini çantada keklik görüyor. Bugüne kadar Mersin'de tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönüle dokunmamış olanlar Mersinli'yi kurşun asker sanıyor. Mersin'in bizim zenginlik olarak gördüğümüz farklılıklarını, varlıklarının sermayesi haline getirenler, sizleri hiçe sayıyor. Halbuki biz, Mersin'in kendisine yapılan her esere, verilen her hizmete vefasını çok iyi biliriz. Mersin'de hep icracı arkadaşlarımızı görevlendirmemizin sebebi de budur. Çünkü biz laf değil icraat peşindeyiz. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Mersin'in tercihinin Türkiye Yüzyılı olduğunu herkes duysun."

(Sürecek)