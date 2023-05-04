Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz, zafere." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde Samsun'u çok sevdiğini, sevdalarının 14 Mayıs akşamı AK Parti'nin balkonunda gerçekleşeceğini söyledi.

Milli Mücadele'nin şehri, Gazi'nin istiklal meşalesini yaktığı, tarımın, sanayinin, turizmin ve sporun şehri Samsun'u muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, şehre geldikleri andan itibaren caddelerde muhteşem bir katılımla karşılaştıklarını kaydetti.

"Yürüyoruz, 14 Mayıs'a yürüyoruz, sandıkları patlatmaya yürüyoruz." diyen Erdoğan, kendilerini aşkla bağrına basan Samsunlulara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunsporlu oyuncuları, yönetimi ve teknik ekibi tebrik etti.

Futbol kulüplerine sahip çıkan, destekleyen Samsunlulara, taraftarlarına tebriklerini ileten Erdoğan, ülkenin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.

"Türkiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor"

Samsun'un sadece merhum Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların memleketi olmadığına dikkati çeken Erdoğan, Samsun'un aynı zamanda rahmetli Cemal Safi gibi Samsun'a aşık şairlerin şehri olduğunu ifade etti.

Şairin, "Rabb'im, ne istersen gönlünce versin/Sen ki dünyalara değersin Samsun/İstiklal uğrunda eğilmez başın/Yalnızca Allah'a eğersin Samsun." dizelerini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili, karşımdaki tablo bunu söylüyor. Sokaklara koşan on binler bize bunu anlatıyor. Şu anda caddeler hariç, aldığım rakam 120 bin insan var. Bay bay Kemal ne haber? Bak, meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Giresun, Ordu ve Samsun bize bunu müjdeliyor. Türkiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Kadınlarımız, onlar için yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor. İşçi kardeşlerimiz, haklarını teslim etmek için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz, zafere. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Rabb'im muhabbetimizi daim eylesin. Ahde vefanız ve aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum."

Alandakilere, "Samsun, 14 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam.' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Doğru adımlarla yola devam.' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'Hemen şimdi.' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz?" diye soran ve "Evet" cevabını alan Erdoğan, "İşte 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün İskelesi'nde karşılayan Samsun budur. 21 yıldır bizlere yoldaşlık yapan Samsun budur." ifadelerini kullandı.

"Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 6 ay önce Samsun'da yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaptıklarını anımsattı.

Şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlerin tekrar hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Samsun ile tüm diğer tüm vilayetlerimiz için çalışmayı, sizler için koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk ne de unvan gibi bir derdimiz var. Bizim tek amacımız, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurundayız. İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'de verdiğimiz mücadeleyi sizler çok iyi biliyorsunuz. Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık."

(Sürecek)