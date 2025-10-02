Cumhurbaşkanı Tatar: 'Seçilirsek imar planlarını ve benzer çalışmalarla Maraş'ı yeni bir hale sokacağız'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden göreve gelmesi durumunda Kapalımaraş'ın yeniden imar edileceğini belirterek, "Seçilirsek imar planları ve benzer çalışmalarla Maraş'ı yeni bir hale sokacağız. Oradaki okullar açılacak, tiyatro binaları açılacak, bazı inşaatlar yapılacak. Saha ve futbol sahası, onu açacağız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türk Hava Yolları'nın "Ada Kıbrıs" kültür turu kapsamında adaya gelen Türk basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlar açısından önemine değinen Tatar, "Türkiye buraya çok önem vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir devlet olarak buradaki halkın geleceğe umutla bakabilmesi için Türkiye büyük fedakarlık yapmıştır. Geçen haftaki Birleşmiş Milletler zirvesinde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık KKTC'nin tanınması gerektiğini, federasyon çözüm modelinin geride kaldığını ve iki devletli siyasetle çözüm olabileceğini açıklamıştır" dedi.

"Artık iki devletli siyaset yegane çözüm modelidir"

Türkiye'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benzer bir karar çıktığını kaydeden Tatar, "Artık iki devletli siyaset yegane çözüm modelidir" dedi. "KKTC halkının egemenliği, bağımsızlığı, hürriyeti ve yaşam hakkı olduğu mesajını verdik" diyen Tatar, "Türkiye'mizin de desteğiyle buraya kazandırdığımız egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu devletin arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkını, kendi soydaşlarını yalnız bırakmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak huzurunun, güveninin, refahının, istikrarının devam edebilmesi için anahtar rolündedir" ifadelerini kullandı.

KKTC'de açılan yeni Ercan Havalimanı'nda THY ve Ajet ile KKTC'nin dünyaya bağlandığını aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'mizin desteği çok önemli. Birtakım ambargolar olmasına rağmen buraya 100'den fazla ülkeden turist ve öğrenci geliyor. KKTC ambargolara rağmen çok büyüdü, gelişti, yatırımlarımız var" dedi.

Tatar açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"KKTC, Türkiye üzerinden bütün dünyaya bağlanıyor. TEKNOFEST günlerinde de büyük bir heyecan duydum. 1-4 Mayıs'ta 225 bin kişi, bu bizim nüfusumuza göre çok önemli bir rakamdır. Yani her iki kişiden biri TEKNOFEST'i ziyaret etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için de çok güzel bir etkinlik oldu. Dijital dönüşüm de oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bilişim adası olacak. Çünkü ortam bunun için müsait, üniversitelerimiz var. Üniversitelerle iş dünyası ve sanayi bölgelerindeki bazı çalışmalarla burası bilişim adası olma potansiyeline sahip. Türkiye'den getiren su, tarım ve ziraatın gelişmesi için büyük bir değerdir. Türkiye'den getirilen su için 'asrın projesi' dedik ve bunu başardık. Tabii bütün bunlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği büyüktür. 2010 yılında Anamur'da projenin temelleri atıldı, suyun tazyikini alacak borular için fabrika kuruldu. O borularla bu suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirdik."

KKTC'nin kurum ve kuruluşları, demokrasisiyle, alt yapısıyla, modern düzenlemeleriyle bağımsız bir Türk devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'de Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu unutamayız. Bu iki isim 1960 anlaşmasından önce Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasına yardımcı olmuştur. Buradaki mücadelesiyle 1960 kuruluş anlaşmalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı müdahale hakkını kazanıyoruz. Bu çok önemlidir. Menderes ve Zorlu'nun büyük katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

"Güney Kıbrıs bana göre boyundan büyük işlere karışmıştır"

Basın mensuplarının Güney Kıbrıs'ın silahlanmasına ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, "Güney Kıbrıs bana göre boyundan büyük işlere karışmıştır. Çünkü gerçekten o tarafta halk da rahatsız bu münasebetten. Güney Kıbrıs hedef tahtası yapmıştır. Güney'de İngiliz üsleri var. İngilizler orada uçak kaldırıyor, bir bakıma Orta Doğu'ya müdahale ediyor ve Güney Kıbrıs'ın huzuru için bunlar olumsuz şeyler. Bu olaylar sonrasında Rum basını Amerika ve Fransa'nın da Güney'de üs sahibi olduğunu yazıyor. Havalimanlarını ve imkanlarını kullanabiliyorlar. Bunlar bir günde bitmez. Bu insanlar oraya daha da yerleşecek. Kıbrıs kritik noktada ve Kıbrıs'ın limanı da, havalimanı da her türlü lojistik üst. Hizmeti çok değerlidir, çünkü onbinlerce kilometre uzaktan bir geminin üstüne kalkamayacakları için böyle bir yer aradılar, girdiler" ifadelerini kullandı.

"Dünya bu kadar acımasız ama Güney Kıbrıs olarak sen kimle dans ediyorsun?"

Tatar, geçtiğimiz hafta New York'ta gerçekleştirilen BM 80. Genel Kurulu'nda ABD'lilerin bile İsrail'e karşı nefretini gördüğünü vurguladı. ABD'lilerin hem İsrail'e tepki gösterdiğini hem de Gazze konusunda İsrail'e destek verdiğini sözlerin ekleyen Tatar, "Gazze'de katliamlar devam ediyor. Dünya bu kadar acımasız ama Güney Kıbrıs olarak sen kimle dans ediyorsun? Güney Kıbrıs olarak sen İsrail ile bu şekilde ilişkilere girmişsen acaba bu seni nereye götürecek?" dedi.

"(Anlaşma yapan) Bu devletler kendi Orta Doğu'ya, Gazze'ye yakınlığı dolayısıyla Güney'de lojistik üs kazanmak peşinde"

İsrail ile yaptığı silah anlaşması dikkate alındığında Güney Kıbrıs'ın diğer devletlerle ilişkilerinin nasıl gelişeceğine değinen Tatar, İsrail'in tüm bunları Türkiye'ye karşı yapması ihtimaline dikkat çekerek, aslında bu devletlerin Türkiye ile bir derdi olmadığını vurguladı. Diğer devletlerin İsrail ile ilişkisinin çıkar gözettiğine işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Yani bu devletler kendi Orta Doğu'ya, Gazze'ye yakınlığı dolayısıyla Güney'de lojistik üs kazanmak peşinde. Türkiye ile kavgalarının olacağını düşünmüyorum. Bunu neden göze alsınlar. Bunun zararı herkese olur" ifadelerini kullandı.

"Hristodulidis hep gerilime oynuyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaşanan sınır kapı sorunlarının tek nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis olduğunu vurguladı. Tatar, "Hristodulidis hep gerilime oynuyor. Belki seçime de oynadı. Bunu BM'de de söyledim. Çok yanlış hesap yaptın. Ben ilk kez ilk kez iki kapı önerdim. Biri Haspolat, biri Akıncılar'da. Üç senedir iki kapı önerim duruyor. Hristodulidis, kapıları açmıyor ve karşılığında bu iki kapının açılabilmesi için bizden toprak talebi oldu" dedi.

New York'ta gerçekleştirilen 5+1 formatındaki toplantı sırasında Hakan Fidan'ın da bu konuda müdahale ederek iki kapının KKTC, iki kapının da Rum tarafından açılabileceği önerisini getirdiğini hatırlatan Tatar, sınır kapılarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki kapıyı açtığında teknik bir şey belki ama ara bölgeden geçiş istiyor. Ara bölgeden geçiş kendisine o toprağı iade etmesi anlamındadır. Biz toprak vermeyiz. Kapı açılmaz, toprakta vermeyiz. Dolayısıyla ben normal şartlarda iki kapı önerdim. O iki kapı açılabilirdi. Kendisi açmadı ve Metehan'ın içinde zaman zaman halkı bana karşı kışkırtmak için buradaki görevli sayısını azaltıyor ki kuyruklar uzasın, halk bana dönsün diye. Böyle bir sinsi siyaset vardır karşı tarafta. Ama ben milletime güveniyorum, halkıma güveniyorum. Herkes neyin olduğunu bilir ve bilmesi gerekir diye düşünüyorum."

Kapının açılmasının Kıbrıs Türk halkının faydasına olduğu kadar Rum tarafının da faydasına olduğunu belirten Tatar, "Hristodulidis'e sen siyasetinle kendi vatandaşlarını da cezalandırıyorsun dedim" ifadelerini kullandı.

"6 Ekim 2020'de Maraş'ı açtık. Bu çok önemli bir adımdır"

Seçime sayılı günler kala son 5 yılda neler başardığına ilişkin bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Çok adımlar attım. Yani bunu milletin görmüştür herhalde. Bak ben başbakandım. Maraş açılımını yaptım ve o zaten tarihi bir adımdı. Tabii yine sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Şimdi ben Türkiye'de istişare etmeden Maraş'ı açamazdım. İstişare ettik. Sayın Rauf Denktaş'ın 1997 yılında videosunda '23-24 sene oldu. Bize Maraş'ı açtırmıyorlar. Güvenlik Konseyi kararı varmış' demişti. Rauf Denktaş, Maraş'ı açamadık diye yakınıyor. Ama o zaman anlaşma olacak ve Maraş'ı bize iade edecekler diye bir düşünce vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Anlaşma olacağı yok, Rum'un niyeti yok. Masadan kaçtılar. Anlaşmanın umudu yok. Maraş'ı açalım, sonra konuşuruz' dedim. Türkiye de kendi kurumlarıyla istişare etti ve 6 Ekim 2020'de Maraş'ı açtık. Bu çok önemli bir adımdır. O günden bu yana 3 milyon insan Maraş'ı ziyaret etmiştir. Türkiye'den gelen turist grupları, dünyanın farklı yerlerinden sırf Maraş'ı görmek için gelenler var. Çünkü Maraş 100 senelik bir yer, 50 sene kapalı, oradaki o yapı ve tarih var" dedi.

Kapalımaraş'ın imar planı

Yeniden seçilmesi durumunda Maraş'a ilişkin planını açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Seçilirsek imar planları ve benzer çalışmalarla Maraş'ı yeni bir hale sokacağız. Oradaki okullar açılacak, tiyatro binaları açılacak, bazı inşaatlar yapılacak. Saha ve futbol sahası, onu açacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına giden yolda bu benim büyük bir başarımdı" dedi.

"İki devletli siyaset en doğru siyaset"

Cumhurbaşkanı seçilirken federasyon görüşmelerinin olmayacağını ifade ettiğini hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İki devletli siyasete inanıyorum. Ben 5 sene önce bunu söylediğimde daha bunun ne anlama geldiğini çoğu insan bilmiyordu. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bana sahip çıktı. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu sahip çıktı ve Türkiye de 'Tatar haklıdır. Artık federasyonun görüşmemesi lazım' dedi. İki devletli siyaset en doğru siyaset. Hakan Fidan bey şu anda tam arkamızda ve bu siyaset milli siyaset haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"18 Temmuz 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliğiyle karar almıştır. Federasyon çözümü de kapanmıştır, geride kalmıştır" diyen Tatar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Artık bundan sonra iki devletli meselesi çözüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyaya iki devletli çözümü anlatması ve bunu gerekçeleriyle ortaya koyması, federasyon defterini kapandığını, artık bundan sonra Kıbrıs Türkü'nün egemenlik hakları ancak iki devlet çözümde Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ulaşabilecek şeklinde kesinlikle net ifadelerinin dün yine TBMM'de bir karara bağlanması benim siyasetimin halk arasında kabul görmesi bu dönemin en büyük başarısıdır."

Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir başarı olduğunu belirten Tatar, "Burası artık Kuzey Kıbrıs değil Kıbrıs'ın kalbi haline gelmiştir. Güney'de de yoktur böyle bir şey" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu kadar yeni modern binalar, yüksek mahkeme binası karşıda camimiz, mili kütüphanemiz, amfi tiyatro, binlerce kişinin sosyal faaliyetlerde buluşabilecekleri yaşam alanları, tenis kortları, basketbol hastası, futbol sahası, yürüyüş yolları, bisiklet olarak ve buranın içerisine 10 binden fazla da ağaç, fidan dikilmiştir onun içerisine. Böylesine bir eserle buradaki hep mal fiyatları artmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değer bulmuştur. Şimdi böylesine bir yatırıma 'Demek ki bu devletin geleceğine güveniyoruz. Bu devlet yaşayacak, bu devlet güçlenecek' düşüncesiyle bakılıyor. Dolayısıyla ben bunları başardım" diye konuştu.

"Uyanın, Rum seni ne eşit görüyor ne ve öyle bir niyeti var"

Rum liderin politikalarını ve açıklamalarını 'abuka siyaseti' olarak nitelendiren Tatar, "Ben bunu zaman zaman gündeme getiriyorum. ve muhalefet çevrelerinden bir kez daha Rum'un zihniyetinin ne olduğunu tekrar samimiyetle değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü bunlar hep Kıbrıs'ta illa federasyon modelinde bir anlaşma olsun diye çırpınıyorlar. ya artık uyanın, Rum seni ne eşit görüyor ne de öyle bir niyeti var. Onun için yapıyor bunları. Çünkü onun yaptığı esasında bu gibi ambargolarla bizi çökertmek. Hellim bile aldırmamak için onların ticaret odaları dolaşıyor buralarda. Nerede bir açık kapı bulurlarsa gidip 'Bunlar işgal altındadır, orası bizim toprağımızdır ama bunları işgal ettik. Oranın hellimini de almayın. Oranın hellimi de iyi değil zaten' ifadeleriyle hellimimizi bu şekilde tanıtmak suretiyle siyasi baskı da kuruyorlar ve aldırtmıyorlar. Hellimizin bile peşine düştüler" dedi.

Güney Kıbrıs'ın Fransa gibi ülkelerle görüşerek, Kuzey Kıbrıs ile ticaret yapmaması için baskı yaptığını sözlerine ekleyen Tatar, "Yani bizim nefes almamamızı istiyorlar. Neticede bizim çökmemizi ve burada birbirimize düşmemizi bekliyorlar. Türkiye'nin de 'artık yeter' demesi ve bunlara teslim olmaması isteğimiz. Yine eğer gerçekten bu kadar yıldan sonra eşitlik temelinde bir federasyon niyetleri olsa bu ambargoların, bir hellimizin peşine düşme anlayışının hangi vicdanda yeri var? Niyet yok. Halbuki niyet olsa bize yardımcı bir değer olması lazım. Çünkü bir federasyonun çalışabilmesi, başarılabilmesi için iki tarafın bir denge içerisinde olması lazım. Eğer biri daha zayıfsa, biri daha güçlüyse o federasyon çalışmaz. Dünyada örnekleri çok iyi. Dolayısıyla abluka siyaseti dediğim yani bu. Federasyon, artık bunu bitirin. Gelin devlete sahip çıkın.Federasyon görüşüldüğünde, dünya diyor ki 'Ya bitiriniz bu işi ondan sonra bakalım tanıyalım mı, tanımayalım mı.' Halbuki biz federasyon defterini kapattık ve iki devletli çözüme sarılıp, o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını da daha samimi şekilde talep edeceğiz. Biz şimdi o yola girdik. Onun için Rumu o tarafta bırakın, biz kendi yolumuza bakalım demek istiyorum." - LEFKOŞA